Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Клинцовском районе накануне

2026, 09 апреля 09:32
Источник фото

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Утром 8 апреля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Клинцовском районе. В посёлке Медведово на улице Рябуха загорелся частный жилой дом. 

Три единицы пожарной техники прибыли на вызов. Спасатели больше часа тушили огонь. 

Ожоги получил очевидец происшествия, который пытался спасти хозяина дома. Тело владельца спасатели обнаружили при  разборе завалов. Огонь серьёзно повредил здание. 

Причину пожара выясняют следователи.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

