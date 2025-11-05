Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Погарском районе в первый день ноября. Об этом сообщили в региональном МЧС.

1 ноября в оперативную дежурную смену поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Исаевка на улице Первомайская загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Больше часа спасатели боролись с возгоранием.

Огонь полностью уничтожил здание. На пожаре погиб мужчина. В причинах трагедии разбираются следователи.