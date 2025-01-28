Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Дятьково

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц — в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 года. Более 85% продаж конвергентных предложений — это новые абоненты «Ростелекома», которые отдают предпочтение пакетным предложениям из двух и более сервисов компании. Такая динамика свидетельствует о высокой востребованности комплексных решений (до 4-5 популярных услуг в одном тарифе) у частных клиентов.

Расписание электропоездов на Жуковском направлении в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами.

Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://anketa-regitratcii-na-olimpiadu.testograf.ru/.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».