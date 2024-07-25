Мужчина погиб в аварии на брянской трассе

Мужчина погиб в аварии на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге федерального значения Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе. 43-летний водитель утратил контроль над автомобилем «ВАЗ». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «ГАЗ». После этого автомобиль «ГАЗ» загорелся.

Водитель «ВАЗ» от полученных травм умер на месте. Его 38-летняя пассажирка получила травму головы и переломы. А 36-летний водитель «ГАЗ» разрезал стопу и ушиб колено. Всех пострадавших госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.