Мужчина погиб в аварии с фурой в Клинцовском районе
В ДТП с грузовиком на трассе в Клинцовском районе водитель иномарки получил смертельные травмы.
Авария произошла на 165 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия» в Клинцовском районе. 69-летний водитель грузовика VOLVO FH на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора. С фурой столкнулся Volkswagen PASSAT под управлением 55-летнего водителя. Иномарка ехала на зелёный свет.
Водитель легковушки не был пристёгнут ремнем безопасности. От удара от вылетел из салона машины на проезжую часть. От полученных тяжелых травм мужчина умер в больнице. Также в больницу попали пассажирки иномарки – 38-летняя женщина и 10-летняя девочка.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
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