Мужчина погиб в аварии с грузовиком на брянской трассе.

60-летний мужчина получил смертельные травмы в аварии с грузовиком на брянской трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 33 км автодорог «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 20-летний водитель грузовика «ГАЗ» уснул во время движения и выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в Renault Daster.

60-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы. Мужчина умер в больнице.

Инспекторы выяснили, что у водителя грузовика категория «С» была открыта менее года назад.

По факту аварии полицейские проводят проверку.