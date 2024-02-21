Мужчина погиб в аварии с грузовиком на брянской трассе.
60-летний мужчина получил смертельные травмы в аварии с грузовиком на брянской трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 33 км автодорог «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 20-летний водитель грузовика «ГАЗ» уснул во время движения и выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в Renault Daster.
60-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы. Мужчина умер в больнице.
Инспекторы выяснили, что у водителя грузовика категория «С» была открыта менее года назад.
По факту аварии полицейские проводят проверку.
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