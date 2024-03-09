Мужчина погиб в загоревшейся иномарке в Суземке

Пытавшийся скрыться от полиции мужчина погиб в загоревшейся иномарке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Вокзальной в посёлке Суземка произошла авария. 63-летний водитель за рулём Suzuki Grand Vitara пытался скрыться от сотрудников полиции. Мужчина не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, съехала в кювет, перевернулась, а затем загорелась. Водитель от полученных травм умер на месте.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.