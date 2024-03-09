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Мужчина погиб в загоревшейся иномарке в Суземке

2024, 09 марта 10:31 Происшествия
Мужчина погиб в загоревшейся иномарке в Суземке
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Пытавшийся скрыться от полиции мужчина погиб в загоревшейся иномарке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Вокзальной в посёлке Суземка произошла авария. 63-летний водитель за рулём Suzuki Grand Vitara пытался скрыться от сотрудников полиции. Мужчина не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, съехала в кювет, перевернулась, а затем загорелась. Водитель от полученных травм умер на месте.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

 

 

 

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