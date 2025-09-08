Мужчина получил ожоги на пожаре в многоэтажке в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 6 сентября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Брянске. На улице Евдокимова загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов прибыли три автоцистерны и служба пожаротушения. Спасатели оперативно потушили возгорание. Ожоги получил хозяин квартиры. Его доставили в больницу.

Причину пожара выясняют эксперты.