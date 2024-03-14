Мужчина пострадал на пожаре в брянском селе Сетолово

Мужчина отравился продуктами горения на пожаре в жилом доме в брянском селе Сетолово. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 13 на 14 марта в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Почепском районе. В селе Сетолово на улице Молодежная загорелся жилой дом.

На происшествие прибыли два отделения на автоцистернах. Они боролись с огнём три часа.

На пожаре пострадал мужчина. Он попал в больницу с отравлением продуктами горения. Причину возгорания установят эксперты.