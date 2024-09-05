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Мужчина пострадал на пожаре в Дятьковском районе

2024, 05 сентября 08:28 Происшествия
Мужчина пострадал на пожаре в Дятьковском районе
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Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Сосновка на улице Советская загорелся частный жилой дом. 

Спасатели на двух пожарных автоцистернах потушили огонь менее чем за час. Хозяин жилища получил ожоги. Причину возгорания выяснят эксперты.  

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