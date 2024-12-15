Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Курковичи
Житель села Курковичи получил осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатора региона Александр Богомаз.
Накануне ночью ВСУ атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе с помощью дрона-камикадзе. Один житель получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Мужчину отвезли в районную больницу.
«Ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.