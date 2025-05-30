Мужчина пострадал при столкновении двух машин в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбкове в районе дома №11 по улице Красногвардейской произошла авария. 40-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Touareg на перекрёстке не пропустил Hyundai Creta, который имел преимущество при проезде.

58-летний водитель Hyundai с травмами попал в больницу. На автомобилиста из Volkswagen инспекторы составили три административных материала. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.