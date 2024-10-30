Мужчина пострадал в ДТП на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 113 км автомобильной дороги федерального значения М3 «Украина» в Брянском районе произошла авария. 61-летний водитель за рулём Toyota RAV4 при повороте налево не пропустил автомобиль «ГАЗ». 64-летний мужчина ехал по главной дороге.

При столкновении травмы получил 21-летний пассажир «ГАЗ». Госпитализация ему не потребовалась.

Инспекторы составили на водителя иномарки два административных материала. По факту аварии полиция проводит проверку.