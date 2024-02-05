Мужчина пострадал в ДТП на брянской трассе

56-летний попал в больницу с травмами после аварии. На трассе в Суземском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 10 км автодороги «Суземка-Трубчевск» в Суземском районе произошло ДТП. 46-летний водитель за рулём Opel Vivaro при обгоне задел двигавшийся в соседней полосе Hyundai Tucson. Hyndai съехал в кювет и перевернулся.

56-летний водитель с травмами попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.