Мужчина пострадал в ДТП в Унече

Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

18 февраля на улице Залинейной в районе дома №21 в городе Унече 57-летний водитель потерял управление автомобилем «ВАЗ-21074» из-за головокружения. Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в Renault Sandero Stepway.

45-летний водитель иномарки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.