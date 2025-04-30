Мужчина упал с квадроцикла в Жуковском районе

Мужчина упал с квадроцикла и получил травмы в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Жуковском районе произошло ДТП. На территории ООО «Жуковский Мото-Велозавод» 47-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла без регистрационного знака. Транспортное средство перевернулось. Мужчина получил травмы и попал в больницу.

Водитель сел за руль без права управления данным транспортным средством. Полиция проводит проверку.