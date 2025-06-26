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Мужчина утонул в озере в Клинцовском районе

2025, 26 июня 17:35 Происшествия
Мужчина утонул в озере в Клинцовском районе
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Мужчина утонул в озере в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региоанльном МЧС. 

 

25 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о происшествии на водном объекте в Клинцовском районе. В озере Прудок утонул человек. Водолазы подняли из воды тело мужчины. Обстоятельства и гибели установят правоохранители. 

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