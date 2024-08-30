Мужчину и мальчика сбил мопед в брянском селе

Мужчину и мальчика, лежащих на проезжей части, сбил мопед в брянском селе Лутна. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 11 километре автодороги «Клетня — Алексеевка» в Клетнянском районе произошла авария. На улице Ленина в селе Лутна 18-летний водитель на мопеде ALFA RX сбил 21-летнего мужчину и 13-летнего мальчика. Пешеходы лежали на проезжей части.

Взрослый мужчина получил сотрясение головного мозга и рану головы. У подростка врачи также диагностировали сотрясение головного мозга, переломы плеча и четырёх рёбер. Пострадавших госпитализировали в больницу.

На водителя мопеда инспекторы составили административные материалы за езду без прав и мотошлема. По факту аварии полиция проводит проверку.