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Мужчину ищут пять дней в Почепском районе

2024, 07 января 13:47 Происшествия
Мужчину ищут пять дней в Почепском районе
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50-летний Михаил Шемяков пропал в Почепском районе пять дней назад. Ориентировку распространил брянский отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал 50-летний Михаил Валентинович Шемяков. В ночь на 3 января 2024 года он вышел из дома в деревне Верхняя Злобинка в Почепском районе. Обратно мужчина так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, русые волосы с сединой, голубые глаза. Михаил Шемяков был одет в тёмно-синюю куртку, зелёные брюки, светло-зелёную шапку и чёрные кирзовые сапоги.

Сведения о пропавшем просят сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.

 

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