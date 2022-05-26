На брянца завели дело за неуплату алиментов на сына

На содержание ребёнка мужчина задолжал более 345 тысяч рублей.

В прокуратуру Володарского района на невыплату алиментов на сына от бывшего супруга пожаловалась жительница Брянска.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина не платит на содержание сына деньги с 2019 года. У него уже образовался долг более чем в 345 тысяч рублей.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это. Теперь по инициативе прокуратуры на мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит до года колонии.