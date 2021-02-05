На Брянщине инспектор ГИБДД засчитал экзамен по вождению своей подруге

За фаворитизм бывший сотрудник МРЭО получил условный срок.

В Брянске суд вынес приговор бывшему сотруднику МРЭО ГИБДД, которого признал виновным в злоупотреблении полномочиями.

В суде было установлено, что подсудимый, принимая экзамен по вождению у кандидатки в водители, с которой состоял в близких отношениях, отметил ей сдачу, несмотря на то, что вождение она отработала плохо.

За это он получил два с половиной года условно с испытательным сроком на тот же период.