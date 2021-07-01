На Брянщине поймали сбытчика мефедрона из Самарской области

Об этом сообщает 1 июля пресс-служба областного УМВД.

Как стало известно, 29-летний уроженец Самарской области в марте 2021 года приехал в наш регион с целью сбыта наркотических веществ.

Через две недели его задержали сотрудники полиции. На съемочной квартире мужчины нашли 200 граммов мефедрона. По словам сбытчика, его курировал анонимный работодатель из Тверской области.

Завели уголовное дело и направили в суд. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.