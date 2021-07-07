На Брянщине уволенный работник украл из цеха электроинструменты

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Заявил о краже начальник охраны, который работает на предприятии в поселке Белые Берега Брянской области. Из цеха украли электроинструменты общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что оборудование решил присвоить себе бывший работник, 31-летний местный житель. На записи камеры видеонаблюдения видно, что мужчина прошел через пост охраны под чужой фамилией, взял инструменты и вышел через запасной выход.

На бывшего работника завели уголовное дело. За кражу ему грозит лишения свободы на срок до пяти лет.