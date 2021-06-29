На Брянщине в ДТП пострадал мотоциклист без прав

Происшествие произошло в поселке Климово.

Как сообщает сегодня пресс-служба областного УМВД, 28 июня 42-летний водитель мопеда, проезжая по улице Некрасова в поселке Климово Брянского региона, не справился с управлением и вылетел на обочину, где перевернулся. С многочисленными травмами головы мужчину госпитализировали.

Как выяснилось позже, прав на управление мопедом у водителя нет.