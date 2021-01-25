На Брянщине вчера попались проверябщим три безмасочника

За воскресенье проверяющие проинспектировали 400 предприятий региона.

На Брянщине продолжаются ежедневные проверки местных предприятий торговли, сервиса и общепита на предмет соблюдения масочного режима и других противоэпидемических требований и ограничений.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области, за воскресенье проверяющие обошли 400 таких объектов, в том числе 35 в Брянске, и составили три протокола на безмасочников.