На Брянщине за два месяца выросло число мошенничеств на 2%

По информации прокуратуры Брянской области, за два месяца 2021 года количество зарегистрированных мошенничеств увеличилось на 2% и составило 360. От общего числа преступлений мошенничества составляют 14,5%.

Большинство из них совершено на территориях Бежицкого, Советского, Фокинского районов Брянска, Клинцовского района области.

Более половины мошенничеств совершены с использованием Интернета или в сфере компьютерной информации (68,8%).

В общественных местах зарегистрировано 10 мошенничеств.

Раскрыто 57 мошенничеств, их раскрываемость составила 24,5%.