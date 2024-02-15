На брянской трассе столкнулись «УАЗ Патриот» и Volvo

Два человека пострадали при столкновении «УАЗ Патриот» и Volvo на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 17 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошло ДТП. 50-летний водитель не справился с управлением «УАЗ Патриот» при опережении попутной машины. Внедорожник выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo XC90.

37-летняя женщины-водителя и 31-летний пассажир иномарки получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.