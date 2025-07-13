На карьере в Клинцовском районе утонул мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 13 июля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о происшествии на водном объекте. При купании в карьере в Клинцовском районе утонул мужчина. Водолазами спасательного центра, прибывшие на вызов, подняли из воды тело. Обстоятельства и причину гибели мужчины устанавливают следователи.

В ведомстве призвали граждан купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели.