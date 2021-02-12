На Московском проспекте Брянска убита женщина

Подозреваемого задержали правоохранители.

Днем 8 февраля в квартире по Московскому проспекту в Фокинском районе Брянска погибла женщина. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, задержан 39-летний мужчина.

По информации регионального следственного управления, пьяный мужчина гостил у знакомой и входе ссоры жестоко ее избил. Многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям оказались смертельными – медики не смогли спасти женщине жизнь.

Подозреваемого заключили под стражу. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.