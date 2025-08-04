На Московском проспекте в Брянске огонь уничтожил три машины. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночь 4 августа в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На проспекте Московский на парковке загорелись сразу три автомобиля.

Тушить пожар приехали две автоцистерны. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Огонь серьезно повредил автомобили. Люди на происшествии травм не получили. Правоохранители устанавливают причину происшествия.

Напомним, той же ночью на улице Достоевского сгорела ещё одна машина.