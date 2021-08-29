На объездной дороге под Брянском водитель иномарки сбил лося

ДТП произошло утром 29 августа.

Утром 29 августа водитель иномарки сбил лося на объездной дороге под Брянском. О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, после столкновения с легковой машиной лось был жив, однако животное получило тяжелые травмы.

«Видела эту трагедию, бедный лось, какие у него были глаза, с головы текла кровь, он был еще жив… Он еще молодой лосеночек», – рассказала одна из свидетелей ДТП. Информации от ГИБДД пока не поступало.