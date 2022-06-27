На Орлике в Брянске корова оставила отдыхающего без трусов

Парнокопытные отдыхают на пляже рядом с людьми.

Озеро Орлик в Бежицком районе Брянска захватили коровы.

Животные отдыхают на пляже и устраивают водные процедуры наравне с людьми.

«На Орлике то машины, то коровы распугают и насмешат детей и людей, одна трусы парню порвала рогом. Слава Богу, что нашлись парни, которые разогнали!» – рассказала в соцсетях одна из отдыхающих.

Орлик является одним из семи официальных пляжей, подготовленных в Брянске к купальному сезону – 2022. Напомним, в минувшие выходные въехавший в озеро водитель едва не утопил машину.