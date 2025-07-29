На озере в Почепском районе утонул мужчина

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» добавил новую возможность для авторизации на платформе публичного Wi-Fi по всей России — теперь пользователи могут подключиться к общедоступному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизоваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID. Решение упрощает процесс подключения к сети и отвечает современным требованиям безопасности и законодательства. Функционал реализован при поддержке СберБанка и Альфа-Банка.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Встреча пройдет в четверг, 24 июля 2025 года, по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.30, 1 этаж.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».