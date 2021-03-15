На парковке у «Европы» в Брянске из машины украли ноутбук

Владелец автомобиля просит помощи у очевидцев.
Житель Брянска Павел Иванов рассказал об орудующих в городе автоворах.
По его словам, 13 марта он оставил черную Skoda Octavia на парковке у ТЦ «Европа» в Фокинском районе. Пока брянец делал покупки, из машины украли ноутбук.
«Работали минимум два человека, один вскрывал автомобиль специальным устройством – сканером, другой проник в авто и вытащил ноутбук из чехла, чехол оставил на месте, чтобы по возращении из магазина я сразу не обнаружил пропажу», – сообщил он в соцсетях.
По его словам, в этот же день в Брянске были совершены аналогичные преступления.
Павел Иванов просит откликнуться очевидцев, находившихся на парковке с 12.20 до 12.40.
«Если идти по пешеходной дорожке, ведущей к входу ТЦ Европа, то мой автомобиль «Шкода Октавия» черного цвета находился на парковке справа во втором автомобильном ряду, автомобиль находился ближе к Московскому проспекту, чем к ТЦ «Европа». Если вы видели, как в мою машину в правую заднюю дверь проникал парень, предположительно, но не точно в кепке, прошу вас помочь и откликнуться», – обратился он к возможным свидетелям взлома автомобиля.
14.03.2021 18:17
Смолянка устроила поножовщину в праздничный день
Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.
14.03.2021 15:50
Смоленские следователи проверят учителя в одной из школ города
Смоленские следовали начали проверку возможных неправомерных действий учителя одной из школ города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что учитель физкультуры в школе №30 попытался выкинуть учеников школы из окна.
12.03.2021 15:30
На территории Смоленщины снизился уровень заболеваемости туберкулезом
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом, сообщается в областном департаменте по здравоохранению. В 2020 году заболеваемость стала меньше на 24,8% по сравнению с 2019 годом. «Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения», – отметили
10.03.2021 16:01
Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19
На Московской железной дороге проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции «Covid-19». По оперативным данным, отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V» поставили 4926 работникам железнодорожного транспорта. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация
10.03.2021 11:51
Литературная аллея
На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья
10.03.2021 11:50
Мяч в игре
В областном центре развивают баскетбол. В Смоленске 3 и 4 марта прошёл баскетбольный турнир для школьников 7-9 – х классов. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России». Быстрее, выше, сильнее К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель