На парковке у «Европы» в Брянске из машины украли ноутбук

Владелец автомобиля просит помощи у очевидцев.

Житель Брянска Павел Иванов рассказал об орудующих в городе автоворах.

По его словам, 13 марта он оставил черную Skoda Octavia на парковке у ТЦ «Европа» в Фокинском районе. Пока брянец делал покупки, из машины украли ноутбук.

«Работали минимум два человека, один вскрывал автомобиль специальным устройством – сканером, другой проник в авто и вытащил ноутбук из чехла, чехол оставил на месте, чтобы по возращении из магазина я сразу не обнаружил пропажу», – сообщил он в соцсетях.

По его словам, в этот же день в Брянске были совершены аналогичные преступления.

Павел Иванов просит откликнуться очевидцев, находившихся на парковке с 12.20 до 12.40.

«Если идти по пешеходной дорожке, ведущей к входу ТЦ Европа, то мой автомобиль «Шкода Октавия» черного цвета находился на парковке справа во втором автомобильном ряду, автомобиль находился ближе к Московскому проспекту, чем к ТЦ «Европа». Если вы видели, как в мою машину в правую заднюю дверь проникал парень, предположительно, но не точно в кепке, прошу вас помочь и откликнуться», – обратился он к возможным свидетелям взлома автомобиля.