На пожаре в Брянске пострадал человек

На пожаре в многоэтажке в Брянске пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 20 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Ульянова в трёхэтажном доме загорелась квартира.

На вызов прибыли две пожарных автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда семь жильцов. Одного человека вытаскивали с помощью автолестницы.

С огнём спасатели справились за час. На пожаре есть один пострадавший. Причину возгорания устанавливают эксперты.