На пожаре в многоэтажке в Злынке погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Злынковском районе. В посёлке Злынка на улице Советской загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов прибыли два пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали из подъезда 12 человек. Пожилая женщина погибла в огне.

Причину возгорания устанавливают эксперты.