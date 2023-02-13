На пожаре в Ржанице пострадал человек

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в селе Ржаница. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в Жуковский муниципальном округе. В селе Ржаница на улице Ленина загорелся жилой дом. Три пожарных команды справились с огнём за полчаса.

В результате происшествия пострадал один человек. Причины выяснят эксперты.