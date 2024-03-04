На пожаре в Унече погиб человек

На пожаре в жилом доме в Унече погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Унече. В переулке Коммунальный загорелся жилой дом. Прибывшим на вызов спасателям на пожарных хватило 10 минут, чтобы потушить огонь в комнате.

На аожер погиб человек. Причину возгорания выясняют специалисты.