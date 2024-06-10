На пожаре в Выгоничском районе пострадал человек

На пожаре в жилом доме в Выгоничском районе пострадал человек. Об этом сообщил в региональном МЧС.

Ранним утром 8 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре Выгоничском районе. В посёлке Хутор Бор на улице Луговая загорелся жилой дом и хозяйственная постройка.

На вызов прибыли три пожарные автоцистерны. Несколько часов спасатели тушили огонь. На пожаре пострадал человек. Причину происшествия выясняют эксперты.