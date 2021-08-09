На проспекте Ленина неизвестные стреляли в брянца из травматического пистолета
Мужчину ранили в висок.
Как рассказывает брянец в соцсетях, 8 августа около 22:20 проспекте Ленина, на дамбе, он шел по тротуару, как по нему открыли огонь из проезжающего рядом автомобиля. После хлопка мужчину сбило с ног, лежа на земле, он почувствовал боль в области виска. Предполагается, что стреляли из травматического пистолета.
Личность стрелка еще не установлена. Пострадавший житель Брянска просит невольных свидетелей происходящего откликнуться и сообщить любые сведения об автомобиле, из которого открыли огонь.
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