На проспекте Ленина неизвестные стреляли в брянца из травматического пистолета

Мужчину ранили в висок.

Как рассказывает брянец в соцсетях, 8 августа около 22:20 проспекте Ленина, на дамбе, он шел по тротуару, как по нему открыли огонь из проезжающего рядом автомобиля. После хлопка мужчину сбило с ног, лежа на земле, он почувствовал боль в области виска. Предполагается, что стреляли из травматического пистолета.

Личность стрелка еще не установлена. Пострадавший житель Брянска просит невольных свидетелей происходящего откликнуться и сообщить любые сведения об автомобиле, из которого открыли огонь.