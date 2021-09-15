На Сталелитейной в Брянске сгорел автосервис

Пожар тушили пять автоцистерн.

Крупный пожар произошел вечером 14 сентября в Бежицком районе Брянска. Около 17.50 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании в здании автосервиса по улице Сталелитейной.

На место прибыли пять автоцистерн. В 18.21 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В 18.50 пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.