На тротуаре в Брянске водитель иномарки сбил велосипедиста

Автомобилист пытался выехать с прилегающей территории.

30-летний велосипедиста ранен в ДТП в Брянске. Авария произошла 26 мая около 15.30 на улице Кромской в Бежицком районе, сообщает областная ГИБДД.

41-летний водитель Chevrolet Lacetti Klan при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и сбил велосипедиста, который ехал по тротуару.

Медики диагностировали у него ушиб правого бедра и подкожное кровоизлияние. По факту ДТП проводится проверка.