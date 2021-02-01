На улице Разина в Брянске 4 пожарные машины тушили возгорание жилого дома

31 января в 16:21 произошел пожар на улице Разина в Володарском районе Брянска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали четыре пожарные машины. По всей площади горел жилой дом (4х8).

В 16:36 пожар был локализован, а в 16:50 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Брянской области пожарные шесть раз выезжали на тушение возгораний за сутки.