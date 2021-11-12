На водителя скорой помощи завели уголовное дело о смертельном ДТП под Брянском

Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения.

44-летний водитель скорой помощи стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.

Напомним, 8 ноября около 16.20 на 110-м километре дороги Подъезд к Брянску от трассы М-3 Украина в Брянском районе произошла смертельная авария с участием трех машин.

Водитель автомобиля скорой помощи «ГАЗ» протаранил дорожный знак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21099». От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автопоездом.

24-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия. Его 17-летнюю пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Водителю скорой помощи грозит до пяти лет заключения.