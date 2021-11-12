Город32

На водителя скорой помощи завели уголовное дело о смертельном ДТП под Брянском

2021, 12 ноября 15:40 Происшествия
На водителя скорой помощи завели уголовное дело о смертельном ДТП под Брянском
Источник фото

Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения.

44-летний водитель скорой помощи стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.

Напомним, 8 ноября около 16.20 на 110-м километре дороги Подъезд к Брянску от трассы М-3 Украина в Брянском районе произошла смертельная авария с участием трех машин.

Водитель автомобиля скорой помощи «ГАЗ» протаранил дорожный знак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21099». От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автопоездом.

24-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия. Его 17-летнюю пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Водителю скорой помощи грозит до пяти лет заключения.

Читайте также
В Сельцо пенсионер убил сына ударом в грудь
12 ноября 15:00
В Сельцо пенсионер убил сына ударом в грудь
В Новозыбкове пенсионер на Toyota сбил женщину
12 ноября 12:30
В Новозыбкове пенсионер на Toyota сбил женщину
27-летняя девушка пострадала в ДТП на Конотопской в Брянске
12 ноября 11:30
27-летняя девушка пострадала в ДТП на Конотопской в Брянске
В Брянской области пересчитали домашних драчунов
11 ноября 15:00
В Брянской области пересчитали домашних драчунов

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)
Общество
Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
Общество
Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области запретили курить кальяны
Политика
Брянскому губернатору посоветовали не называть антипрививочников преступниками

Новости партнёров

О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств
О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».