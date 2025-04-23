Начальник брянской почты получила условных срок за хищение чужих выплат

Начальник брянской почты получила условных срок за хищение 167 тысяч рублей чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Комаричского района вынес приговор по уголовному делу о растрате с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказалась начальник отделения почтовой связи «Радогощь».

С 2016 по 2023 год женщина похитила более 167 тысяч рублей чернобыльских выплат, предназначенных жительнице села и её детям. Обвиняемая возместила половину причиненного ущерба.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.