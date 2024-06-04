Начальника отдела брянской полиции обвиняют в мошенничестве

Начальника отдела линейного отдела МВД на транспорте обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. По подозрению в преступлении задержали начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.
По версии следователей, в сентябре 2022 года фигурант ещё в должности оперуполномоченного получил от руководителя сервисного локомотивного депо «Брянск-Льговский» и его заместителя 400 тысяч рублей. Деньги они заплатили за непривлечение их к уголовной ответственности по факту хищения запасных частей для железнодорожной техники.
Сотруднику полиции предъявили обвинение.Свою вину он не признал. Суд отправил его под стражу на время расследования.
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