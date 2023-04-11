Начинающий водитель сломал ногу пенсионерке в Супонево

67-летняя женщина сломала ногу в ДТП с начинающим водителем в Супонево. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария на улице Фрунзе в селе Супонево Брянского района. 20-летний водитель на Skoda Octavia при объезде другой машины, выехал на встречную полосу и сбил 67-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Женщина сломала правую ногу в нескольких местах.

20-летний водитель за рулём меньше года. Полиция проводит проверку по факту аварии.