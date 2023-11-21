Над Брянским районом военные сбили беспилотник
Очередной беспилотник нарушил границу Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетх губернатор региона Александр Богомаз.
ВСУ предприняли очередную попытку совершить атаку на Брянщину. Средствами радиоэлектронной борьбы военные Минобороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он летел над Брянским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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