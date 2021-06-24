Найденный в пойме Десны снаряд обезвредили

Опасную находку обнаружили в пойме реки Десны.

В Рогнединском районе Брянщины летний сезон местные жители традиционно проводят у водоемов. Особенно популярным местом отдыха стала река Десна. Однако на этот раз люди изрядно поволновались: нашли артиллерийский снаряд, оставшийся здесь со времен Великой Отечественной войны. Незамедлительно сообщили об этом в МЧС.

Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра сразу прибыли на место обнаружения взрывоопасного предмета. Снаряд извлекли и обезвредили. Обошлось без жертв.