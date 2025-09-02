Напавший на участкового полиции брянец получил условный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нападении на полицейского. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель посёлка Клетня.

Как установлено следователем и судом, поздно вечером 8 июля жильцы многоэтажного дома на Советской вызвали полицию. Пьяный фигурант пытался выбить дверь в одну из квартир. Он продолжил себя вести агрессивно и когда прибыли полицейские. Мужчина стал драться с правоохранителями. Участкового уполномоченного полиции он ударил в грудь и по ноге.

Правоохранители задержали дебошира и отвезли в отдел. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.